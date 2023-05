Abi, 'regole chiare leva a supporto sviluppo sostenibile'

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - "Per sviluppare" il "processo" legato alle tematiche Esg è "essenziale la presenza di un ambiente regolamentare favorevole allo sviluppo sostenibile e connotato da standard chiari e completi, necessari ad orientare le attività economiche delle imprese e i flussi finanziari".

Così il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini all'evento 'Esg in banking' a Milano.

"Una veloce e chiara definizione del complesso quadro regolamentare che disciplina la materia - ha proseguito Sabatini - sarà fondamentale per facilitare la gestione delle importanti sfide poste dal processo di transizione in atto".

Le numerose sfide che le banche stanno affrontando al riguardo sono in parte connesse alla scarsa disponibilità dei dati sui profili di sostenibilità delle imprese.

"Rendere disponibili i dati di sostenibilità anche di natura amministrativa - ha rilevato il direttore generale dell'Abi - agevolerebbe innanzitutto le imprese che potrebbero in modo più efficiente focalizzare il dialogo con le banche su come gestiscono o intendono gestire i fattori Esg e per soddisfare le esigenze di investimenti per la transizione, e le banche, facilitandone l'adempimento degli obblighi di rendicontazione sulla finanza sostenibile previsti dalla normativa, tutelandosi - ha spiegato - dai rischi ad esempio derivati dal cambiamento climatico, e cogliendo nuove opportunità relative alle esigenze di investimenti per la transizione". (ANSA).