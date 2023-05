++ Sindacati, serve riforma seria del fisco, no alla flat tax ++

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il sistema fiscale va "riformato dalle fondamenta. C'è l'esigenza di allargare la base imponibile, ricomprendendo tutta una serie di redditi oggi esclusi. In mancanza di questo passo, ogni riforma o modifica dell'Irpef diventa una redistribuzione interna al reddito da lavoro e da pensione". Lo indicano Cgil, Cisl e Uil nel documento unitario per l'audizione in commissione Finanze della Camera sulla delega fiscale. "Una seria riforma fiscale deve partire da una svolta epocale nella lotta all'evasione", affermano rimarcando la "ferma contrarietà" alla flat tax, "contrarietà che si estende anche alla riduzione del numero di scaglioni". (ANSA).