++ Pd, indecente dl per mettere le mani su Rai, Inps e Inail ++

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Il decreto legge approvato oggi dal governo Meloni è un marchingegno costruito solo per mettere le mani subito su Rai, Inps e Inail. È una indecenza, una forzatura gravissima e senza precedenti che non può essere avallata in alcun modo". Lo scrive su Twitter il responsabile economico del Pd. (ANSA).