Urso, 'ora un fondo sovrano per il made in Italy'

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - All'interno della legge sul made in Italy, "ci sarà anche un fondo sovrano per rafforzare le filiere fin dall'approvvigionamento delle materie prime che servono. Una seria di processi anche di semplificazione amministrativa per prendere in Italia ciò che c'è in Italia".

Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al convegno "Roma Hub dell'innovazione: verso Maker Faire 2023" dove cita come esempio il legno italiano e le materie prime critiche per la transizione ecologica e digitale.

Il ministro spiega che il disegno di legge sarà presentato tra due settimane circa in consiglio dei ministri e che è "un collegato alla manovra che avrà asset molto specifici per supportare le filiere di eccellenza anche attraverso il liceo del made in Italy e la formazione delle competenze necessarie per l'economia digitale e il lavoro manuale". (ANSA).