'Settimana della Sostenibilità' per Confindustria Veneto Est

(ANSA) - TREVISO, 03 MAG - Torna, con la seconda edizione, a "Settimana della Sostenibilità" promossa da Confindustria Veneto Est in programma dal 15 al 19 maggio al Complesso Sant'Artemio di Treviso. L'edizione 2023 è arricchita da appuntamenti nei territori di Padova, Venezia e Rovigo.

Al centro degli incontri le strategie, le soluzioni ma anche le difficoltà e sfide nel percorso orientato alla sostenibilità come fattore chiave per uno sviluppo più inclusivo. Tra i temi anche la transizione energetica, i modi per realizzare concretamente la decarbonizzazione, ma anche le buone pratiche per garantire la sostenibilità sociale, la parità di genere, l'inclusione e la conciliazione vita-lavoro in azienda.

La sostenibilità tocca il Veneto che una regione come il Veneto già leader in Italia (seconda) e in Europa per circolarità e investimenti green, con 51.780 imprese che nel quinquennio 2017-2021 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti verdi e con 164.440 contratti relativi ai green jobs attivati nel 2021 (fonte: Symbola-Unioncamere). (ANSA).