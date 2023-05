Sace e Credit Agricole,15 milioni a Casalasco per pomodori green

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Un finanziamento di 15 milioni di euro erogato da Crédit Agricole Italia e garantito da Sace, a favore di Casalasco Società Agricola Spa, società italiana attiva nella produzione e trasformazione del pomodoro.

Il finanziamento, si legge in una nota, supportato dalla Garanzia SupportItalia di Sace, consentirà a Casalasco di espandere il proprio assetto produttivo e, mediante soluzioni tecnologicamente avanzate, permetterà di ridurre l'impatto energetico-ambientale.

Casalasco riunisce 800 aziende agricole consorziate per un totale di 12.000 ettari coltivati e una capacità di trasformazione di oltre 850mila tonnellate di pomodoro fresco.

"Il finanziamento erogato in sinergia con Sace testimonia l'impegno di Crédit Agricole Italia nel voler essere un partner di fiducia a sostegno dello sviluppo sostenibile di eccellenze del Made in Italy come Casalasco, particolarmente attenta ai valori di tutela ambientale e innovazione. - dichiara Marco Perocchi, responsabile della direzione Banca d'Impresa di Crédit Agricole Italia.

"La sostenibilità ambientale, economica e sociale - dichiara Costantino Vaia, Ceo di Casalasco spa - è da sempre uno dei pilastri fondanti della filosofia del Gruppo" "Quest'operazione consolida il nostro impegno al fianco di Casalasco, tra i maggiori Gruppi in Italia e in Europa specializzati nel settore agroindustriale del pomodoro, che abbiamo già affiancato con operazioni a supporto dell'intera filiera produttiva secondo criteri di sostenibilità, dalla semina al confezionamento.", ha detto Valerio Perinelli Chief Business Officer di Sace. (ANSA).