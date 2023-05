Passera, 'il rialzo dei tassi pesa sul credito alle pmi'

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Credo che la politica monetaria abbia fatto gran parte di quello che poteva fare, bisogna dare il tempo ai tanti aumenti fatti perché abbiano effetto sull'economia reale. Credo che sia pericoloso aumentare ulteriormente i tassi di riferimento, perché i danni collaterali di una politica monetaria troppo restrittiva possono essere forti in termini di recessione, di disagio sociale, di stretta sul credito. Di quest'ultimo aspetto parliamone, perché tassi che dovessero salire ulteriormente e aspettative di recessione, porterebbero a un rischio di credit crunch importante soprattutto per il mondo delle piccole e medie imprese". Lo afferma Corrado Passera, ad di Illimity, a margine della giornata in memoria di Jean Paul Fitoussi organizzata da Luiss, rispondendo a una domanda sugli impatti immediati dell'eventuale rialzo dei tassi da parte delle banche centrali.

"Per cui ricordiamoci che la politica monetaria - sottolinea Passera - non e' l'unico strumento per gestire l'inflazione e che la politica monetaria probabilmente quello che doveva fare l'ha fatto". (ANSA).