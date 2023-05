Ministro Urso, in arrivo la nuova legge quadro sul Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Tra due settimane sarà pronta la nuova legge quadro per supportare le filiere di eccellenza del made in Italy, sia in campo digitale che in quello delle competenze manuali che tutto il mondo ci invidia". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al convegno organizzato oggi dalla Camera di Commercio di Roma sul tema dell'innovazione e delle nuove tecnologie.

"A settembre dovrebbe essere pronto anche il disegno di legge sulle nuove frontiere della tecnologia - annuncia il ministro - come le scienze della vita e l'Intelligenza Artificiale. L'obiettivo - sostiene il ministro - è fare dell'Italia il Paese più appetibile per le multinazionali globali che cercano dove investire, dobbiamo diventare più competitivi sull'innovazione". (ANSA).