Marenghi (Confindustria), opportunità Pnrr, serve sano realismo

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "In sostanza: il 2023 sarà un anno che ci espone a rischi importanti e impone scelte mirate. Non ci sono ricette magiche ma sappiamo che occorre agire in fretta: serve una politica industriale coerente, che non disperda le risorse, una politica coraggiosa che non ceda alle costituency elettorali. La preoccupazione per le imprese è che possa incepparsi il motore degli investimenti, quegli investimenti che vediamo realizzati qui plasticamente e che hanno sostenuto la reazione delle imprese in tutto il territorio. Abbiamo un'opportunità che ci è offerta dal Pnrr, sulla cui realizzazione però vediamo che ci sono notevoli problemi", avverte il vicepresidente di Confindustria per l'organizzazione e il marketing associativo, Alberto Marenghi, intervenendo all'assemblea di Confindustria Caserta.

"Voglio dire con chiarezza - sottolinea - che su questo tema bisogna avere un sano realismo. Il Pnrr è un treno che il nostro paese non può permettersi di perdere, come pure le risorse derivanti dal recovery plan e dai fondi di coesione.

Ma lo ripeto, bisogna fare scelte mirate, puntare ai progetti realizzabili e che portino crescita. Il presidente Bonomi ha lanciato in un'intervista al Messaggero la proposta di destinare una parte delle risorse che rimarrebbero scoperte verso incentivi agli investimenti per le imprese, che sono più rapidi da attuare e hanno un impatto diretto e tangibile sul Pil, senza ovviamente modificare le regioni di destinazione. Vorrei dire che destinare le risorse per gli investimenti non vuol dire vantaggi solo per le imprese, non è un discorso corporativo. Gli investimenti significano crescita e ricadute positive sui territori". (ANSA).