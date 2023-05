Istat, tasso di disoccupazione a marzo scende a 7,8 (2)

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Rispetto al mese precedente, a marzo 2023 sia per gli uomini sia per le donne il tasso di disoccupazione diminuisce di 0,1 punti e il tasso di inattività risulta invariato; il tasso di occupazione maschile è stabile, mentre cresce quello femminile (+0,1 punti).

Su base annua, uomini e donne mostrano una crescita dell'occupazione (+1,1 punti per gli uomini e +0,6 per le donne) che si associa al calo della disoccupazione (-0,7 e -0,1 punti) e dell'inattività (-0,6 punti per entrambe le componenti).

Rispetto a marzo 2022 la disoccupazione totale è osservata in calo di 0,5 punti, lo si evince dalle tabelle diffuse dall'Istat. (ANSA).