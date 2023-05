Istat: Rizzetto, il governo ha riattivato il mercato del lavoro

(ANSA) - TRIESTE, 03 MAG - "Il percorso positivo intrapreso dal Governo Meloni per riattivare il mercato del lavoro, distrutto dai Governi precedenti, sta già dando i suoi frutti".

È quanto afferma il presidente della Commissione lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI).

"La conferma - osserva - arriva dai dati Istat che mostrano come a marzo, per il terzo mese consecutivo, il numero di occupati sale ancora. Basti pensare che il dato Istat del mese di marzo 2023 mostra che gli occupati sono aumentati di 22mila unità, arrivando a 23 milioni e 349mila. Questo dato insieme alla diminuzione al 7,8% del tasso del disoccupazione totale (-0,1 punti) e a quello giovanile al 22,3% (-0,1 punti) è motivo di soddisfazione. Proseguiamo sulla strada delle buone politiche a favore dei giovani, di tutti i lavoratori e delle aziende".

