Istat: Orsomarso (FdI), i dati sul lavoro sono incontrovertibili

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "I dati Istat di queste ore parlano chiaro: l'occupazione cresce per uomini e donne e il numero dei disoccupati diminuisce. Il tutto a dimostrazione che le polemiche delle opposizioni e della CGIL dei giorni scorsi non solo sono strumentali ma sono anche fuori dal mondo. La verità è che il Governo Meloni sta lavorando bene e i numeri, incontrovertibili, lo dimostrano". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Fausto Orsomarso, segretario della commissione Finanze in Senato. (ANSA).