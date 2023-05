Istat: Nastri(FdI), dati positivi su occupazione

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Contrariamente a quanto profetizzano i menagramo della sinistra e dei sindacati l'Italia continua a registrare dati positivi su occupazione e Pil. Quanto certificato questa mattina dall'Istat sul calo della disoccupazione è figlio delle giuste misure messe in campo dal Governo Meloni: abolizione del reddito di cittadinanza, agevolazioni per chi decide di investire e creare lavoro, meno tasse per famiglie e imprese. La verità di oggi è che in Italia ci sono più persone che lavorano rispetto a quando abbiamo iniziato l'esperienza di governo. Basta e avanza per rispedire ai mittenti le critiche strumentali e catastrofiste che fanno solo del male al paese". Lo dichiara Gaetano Nastri, senatore di Fratelli d'Italia. (ANSA).