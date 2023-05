Investindustrial raccoglie 1,1 miliardi, dedicati alle Pmi

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Il fondo Investindustrial che fa capo ad Andrea Bonomi ha chiuso con 1,1 miliardi di euro la raccolta di Growth III, dedicato alle piccole-medie imprese (lower-mid market), superando l'obiettivo iniziale. Lo si legge in una nota in cui viene spiegato che il nuovo fondo prevede di "proseguire la strategia di successo lanciata da Investindustrial nel 2018", rivolta ad investimenti di maggioranza in Europa nel segmento in questione, integrando gli obiettivi del fondo gemello Investindustrial VIII, che si rivolge invece alla fascia delle aziende di maggiori dimensioni (mid market).

I fondi precedenti - spiegano dalla sede di Londra - hanno investito più di 1 miliardo di euro in 13 gruppi, che a loro volta hanno acquisito 35 società, collaborando con numerosi investitori su "diverse opportunità di co-investimento". A titolo di esempio Investindustrial cita il gruppo paneuropeo GeneraLife, attivo in ambito sanitario, che è stato riconosciuto come "il disinvestimento più importante del 2021 nell'area del Mediterraneo". Un altro esempio è il gruppo chimico internazionale e Benvic, che è stato selezionato tra i "principali disinvestimenti francesi del 2022". In Italia, la strategia 'lower mid market' ha investito anche in gruppi come Arterex, Dispensa Emilia, Omnia Technologies, Procemsa e Targa Telematics.

La raccolta di Growth III ha ricevuto il sostegno degli investitori già presenti in Investindustrial, che rappresentano circa il 90% del totale realizzato. Complessivamente sono 51 investitori a lungo termine, con il 75% del capitale proveniente dall'Europa e il 25% dagli Stati Uniti. (ANSA).