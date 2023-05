Investindustrial raccoglie 1,1 miliardi, dedicati alle Pmi (2)

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - A guidare la squadra di 22 consulenti di Investindustrial Growth III è il 'managing principal' Roberto Ardagna. I professionisti del fondo operano dalle sedi di Londra, Madrid e New York, a cui si aggiungono oltre 50 membri del team globale di supporto e sviluppo operativo. Il Fondo continuerà a puntare agli investimenti di maggioranza in società europee di qualità nella fascia 'lower mid-market' (piccole e medie imprese) che abbiano un "alto potenziale di internazionalizzazione", con sede prevalentemente in Italia, Spagna, Portogallo e Svizzera.

Growth III ha già completato il suo primo investimento nel 4/o trimestre del 2022 in Arterex, un produttore globale di componenti e dispositivi medici speciali.

"Siamo molto contenti che le costanti performance registrate e la nostra strategia di lungo termine siano state nuovamente riconosciute dai nostri storici partner e da diversi nuovi investitori", ha affermato Andrea C. Bonomi, Presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial. Secondo Bonomi "le aziende del segmento mid-market e i loro manager e dipendenti di grande talento hanno un enorme potenziale per poter creare leader sostenibili nel lungo periodo". "Investendo in tutto il segmento mid-market e utilizzando al meglio il nostro ampio team di sviluppo operativo - ha concluso - Investindustrial oggi è più efficace che mai nell'aggiungere valore alle società in portafoglio e generare rendimenti interessanti per i propri investitori".

Attivo da 33 anni, Investindustrial totalizza 12 miliardi di euro di fondi raccolti. Ha 170 dipendenti in 7 uffici a Londra, Lugano, Madrid, New York, Parigi, Shanghai e Lussemburgo e si distingue per un "approccio profondamente radicato nelle tematiche Esg". Il gruppo copre l'intero segmento 'mid-market' attraverso le sue 2 strategie focalizzate rispettivamente sul 'lower e upper mid-market' e opera in 3 settori principali: produzione industriale, beni di consumo e sanità e servizi. Tra i recenti investimenti quello in Eataly, di cui controlla il 52%. Per la raccolta di Grpoowth III Investindustrial è stata assistita da Paul Hastings e Crestbridge.

Investindustrial (ANSA).