Intesa Confindustria Puglia-Ateneo Bari per formazione

(ANSA) - BARI, 03 MAG - È stato presentato oggi a Bari il bando per l'accesso alle borse di dottorato cofinanziate dal Mur a valere su risorse del Pnrr in un incontro organizzato da Confindustria nazionale, Università di Bari, Confindustria Puglia, Mur e Crui. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati la misura, le modalità di adesione, le principali procedure operative, le tempistiche, e le opportunità. Tra gli obiettivi dell'investimento quello di rendere il dottorato di ricerca ancora più coerente con le reali esigenze del mondo imprenditoriale, favorendo così le condizioni perché il sistema economico assorba professionisti sempre più qualificati. Si tratta di progetti di ricerca triennali basati su partenariati pubblico-privati, finalizzati a supportare il bisogno di innovazione delle imprese. Le imprese interessate, accedendo alla piattaforma dedicata, potranno individuare tramite parole chiave il percorso dottorale offerto dall'Ateneo di Bari utile al proprio fabbisogno, oppure proporre un ulteriore progetto di percorso formativo. Le proposte progettuali avranno durata triennale. "I dottorati innovativi - dice Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia - sono un'importante occasione per le nostre imprese di avvalersi di giovani con competenze specialistiche di elevato livello, in grado di portare innovazione e competitività". "L'Università di Bari è qui oggi per chiedere al mondo imprenditoriale qui rappresentato - sottolinea Stefano Bronzini rettore Università di Bari - di essere accanto a noi per poter creare maggiori opportunità per quelli che vogliono tornare". (ANSA).