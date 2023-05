In Abruzzo quasi 4 dottori commercialisti su 10 sono donne

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - In Abruzzo si contano 2.098 iscritti alla Cassa dottori commercialisti (Cdc), ovvero il 3% del totale dei professionisti associati all'Ente di previdenza e assistenza di categoria. E, nella platea, "le donne rappresentano oltre il 36% del totale (a fronte di un valore nazionale pari al 33,3%) e gli under40 quasi il 17%, rispetto al 21% del dato italiano". Lo fa sapere lo stesso Ente pensionistico privato guidato da Stefano Distilli, prima dei due convegni che la Cdc terrà venerdì 5 maggio, al mattino e al pomeriggio, ad Avezzano (alla Sala Convegni del Ristorante Napoleone, in via Tiburtina Valeria km 112,700) e a Pescara (presso l'Auditorium Leonardo Petruzzi, in Via delle Caserme, 24). Superiore al livello regionale e nazionale risulta, si legge in una nota, "la crescita dei redditi medi dichiarati dagli associati dell'Ordine di Avezzano nel 2022, pari a oltre 39.000 euro, in aumento di oltre il 20%, al confronto col 2021", mentre si conferma in ascesa "anche il volume d'affari medio, che nel 2022 ha superato i 58.000 euro (+17%), con un valore percentuale nettamente superiore a quello nazionale e in linea con quello regionale".

Quanto, invece, a Pescara, la Cassa segnala che "le dichiarazioni dei redditi del 2022 indicano che il reddito medio è aumentato dell'18,2% rispetto al 2021, a fronte di un +9% della media nazionale. Parallelamente cresce anche il volume d'affari di oltre il 22%, registrando un incremento superiore sia alla media nazionale (9,2%) sia a quella regionale (18%)", termina la nota. (ANSA).