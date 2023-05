'Il reddito medio dei commercialisti è di 68.073 euro'

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Nel 2022 il reddito medio dei commercialisti italiani "è aumentato del 9,3% ed è risultato pari a 68.073", mentre quello mediano, ovvero il reddito che divide in due la distribuzione dei redditi individuali, è salito del 10,5% ed è risultato pari a 39.249 euro. Lo fa sapere il Consiglio nazionale dei commercialisti (che domani, 4 maggio, alla Nuvola, a Roma, terrà i suoi Stati generali che si apriranno con un videomessaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni), in base alla nuova edizione del Rapporto annuale sull'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblicato dalla Fondazione nazionale di ricerca della categoria economico-giuridica.

Le entrate medie dei professionisti, si precisa, vengono elaborate dalla Fondazione come media ponderata dei redditi dichiarati alle due casse di previdenza della categoria, la Cassa dottori commercialisti (Cdc) e la Cassa ragionieri (Cnpr).

Nel 2022, il reddito medio professionale degli iscritti alla Cdc è pari a 74.330 euro (+9,3% sul 2021), mentre il reddito medio professionale degli iscritti alla Cnpr è pari a 53.078 euro (+8,5% sul 2021).

Il presidente dei commercialisti italiani Elbano de Nuccio, alla vigilia dell'assise capitolina, fa sapere che "sul fronte delle specializzazioni, cercheremo di spingere e accompagnare un percorso che è fondamentale per cogliere anche le nuove opportunità, come ad esempio quella della sfide e degli obiettivi sulla sostenibilità, per le grandi ed evidenti opportunità di lavoro che possono garantire ai colleghi. Ma - incalza - lo faremo cercando di difenderli, per quanto potremo, dalla crescente e insopportabile burocrazia che deriva dalla moltiplicazione di registri e sottosezioni di registri, con correlati obblighi formativi di pura quantità, invece che di vera qualità". (ANSA).