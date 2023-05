Fusione aeroporti, Confcommercio e Federalberghi con Moro

(ANSA) - CAGLIARI, 03 MAG - "Si è finalmente alzato il vento sardista. Con un intervento in Consiglio regionale limpido l'assessore dei Trasporti Moro ha tracciato, senza mezzi termini, la linea della Regione", è il commento di Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud-Sardegna e di Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna.

"Il tentativo goffo di intimidire l'assessore Moro da parte di un pur agguerrito stuolo di avvocati, deve richiamare tutte le forze politiche economiche e sociali dell'isola a una risposta unitaria - scrivono i due rappresentanti di categoria - del nostro destino, decidiamo noi! Ecco perché parliamo di Sardismo, nel senso più ampio, storico e unificante del termine".

"Confcommercio e Federalberghi esprimono la loro solidarietà più sentita all'assessore, che si è maldestramente tentato di intimidire: la libertà di pensiero, di parola e di manifestazione è sacrosanta per chiunque: figuriamoci per i rappresentanti del popolo sardo ed il governo regionale". "La battaglia prosegue e noi non abbassiamo la guardia per difendere l'aeroporto di Cagliari e lasciarlo nelle mani dei sardi, liberi e forti", hanno concluso Alberto Bertolotti e Fausto Mura.

