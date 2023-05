Fisco: Ronzulli, intendiamo rendere strutturale taglio cuneo

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Intendiamo rendere strutturale quello che viene oggi chiamato 'bonus'. Anche gli 80 euro di Renzi all'inizio0 non erano strutturali e poi lo sono diventati, per fortuna dico io". Lo afferma a Sky tg 24 Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia che aggiunge: "Non comprendo le critiche, capisco che l'opposizione debba fare il suo mestiere, ma questa è una occasione persa". (ANSA).