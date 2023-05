Fisco: Renzi, Meloni lasci Youtube e venga in parlamento

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Giorgia Meloni parla bene in campagna elettorale ma razzola male al governo. Nel programma c'era che facevano la flat tax. Ora invece siamo al taglietto...". Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una conferenza stampa al Senato in cui lancia una "sfida culturale" sul fisco alla destra che "non fa la flat tax" come alla sinistra "che vuole la patrimoniale".

"Noi - aggiunge - siamo diversi dal Pd perché non vogliamo che si paghino più tasse sennò l'Italia scoppia. In Veneto andremo su questo tema i prossimi mesi, casa per casa. Cara Giorgia - è l'appello dell'ex premier - lascia YouTube e vieni in parlamento. Hai detto di aver scritto la storia, no la tua è una storia postata su Instagram". (ANSA).