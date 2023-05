Fisco: Paita, chiedo a Meloni un'operazione verità

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Chiederemo a Meloni un'operazione verità: vediamo seriamente davanti a noi il rischio che tutto finisca in un nulla di fatto come accaduto con le accise, che il taglio delle tasse possa diventare una chimera. Come fanno a farlo strutturale? Con quali soldi". Lo afferma la capogruppo di Iv-Azione al Senato, Raffaella Paita, in una conferenza stampa di Iv sul dl lavoro. (ANSA).