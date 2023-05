Fisco: Marattin, mossa politica di Meloni da televendita

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Siamo di fronte all' ennesima mossa politica spacciata come una televendite, uno la spara grossa tanto nessuno controlla. Meloni ha detto due bugie: la prima che il suo non è stato il taglio più grande di sempre, la seconda che non ci sono 100 euro al mese in più, ma al massimo 60".

Così il capogruppo di Azione-Iv alla Camera, Luigi Marattin, in una conferenza stampa di Italia Viva al Senato.

"Usano la cifra di cento euro perché sommano anche in taglio di Draghi, ma sono tagli che scadono. Tutto ciò vuol dire che per mantenere lo status quo partiremo con molti meno soldi nella prossima legge di bilancio. Noi - conclude - abbiamo le carte in regola per parlare di fisco perché quando abbiamo governato abbiamo ridotto la pressione fiscale di più di due punti, lo ha fatto solo il governo Renzi". (ANSA).