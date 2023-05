Dl lavoro: Benedetti (Confindustria), 'bene il taglio del cuneo'

(ANSA) - UDINE, 03 MAG - "Il percorso del taglio del cuneo fiscale intrapreso è positivo perché la tassazione sul lavoro in Italia è tra le più elevate dei Paesi avanzati e ciò determina un freno alla crescita e alla competitività. Positivo anche l'incremento del tetto di detassazione dei fringe benefit a 3.000 euro, anche se la misura è limitata solo ai dipendenti con figli a carico".

Lo afferma in una nota il presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, in merito al dl lavoro.

"Quanto è stato fatto - sottolinea Benedetti - è apprezzabile e compatibile con la necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici. Non è possibile rischiare che aumenti lo spread ed è un ottimo risultato il fatto che i fondi non vedano più spazi per speculare sul deterioramento economico italiano. L'aumento dei tassi di interesse sarebbe deleterio e si tradurrebbe in un aumento delle imposte. Probabilmente, la soluzione per continuare con la detassazione è ridurre i costi che non hanno valore aggiunto e favorire l'imprenditorialità per aumentare il Pil".

"Quanto al tema dei contratti a termine - conclude Benedetti -, è vero che sono state introdotte nuove causali, ma non sarà questo a far aumentare la precarizzazione. Le aziende, se hanno la possibilità, stabilizzano il prima possibile i propri dipendenti, sui quali investono anche da un punto di vista formativo. Inoltre, la difficoltà maggiore che si riscontra è trovare figure professionali specializzate e non. Quando si trovano, si fa il possibile per trattenerle". (ANSA).