Disabilità: Taruffi, welfare è elemento distintivo dell'E-R

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Le politiche sociali sono l'elemento distintivo della Regione Emilia-Romagna: abbiamo finanziato il fondo regionale per la non auto sufficienza, che è il più importante a livello nazionale, con oltre 500 milioni che andremo ad aumentare nella legge di assestamento di bilancio che approveremo a luglio, perché sappiamo che abbiamo bisogno di ulteriori risorse per far funzionare il sistema". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Emilia-Romagna, Igor Taruffi, a margine della visita della ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, alle strutture di Società Dolce a Bologna.

"Ci fa molto piacere ricevere la ministra Locatelli e Società Dolce è una delle tante realtà importanti dell'Emilia-Romagna", ha aggiunto l'assessore Taruffi precisando "c'è bisogno del Governo" per ottenere maggiori risorse per il settore. Taruffi ha anche chiesto alla "ministra Locatelli di sostenere l'Emilia-Romagna che ne ha tanto bisogno". (ANSA).