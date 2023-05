Confapi, 'serve una visione strategica sulla geotermia'

(ANSA) - PISA, 03 MAG - Il presidente di Confapi Toscana e Confapi Pisa e del Tirreno, Luigi Pino, ha incontrato ieri il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto a Pisa, affrontando la questione della geotermia e le difficoltà delle imprese dell'indotto che operano sul territorio. Lo rende noto la stessa Confapi, che rappresenta molte delle aziende dell'indotto geotermico, e che "da tempo chiede di condividere una visione strategica per il settore: Pino ha consegnato al ministro un report approfondito contenente un'analisi e alcune proposte elaborate dall'associazione di categoria per lo sviluppo della risorsa e la tutela delle imprese".

"La geotermia gioca in Toscana - spiega Pino - un ruolo di prim'ordine: con circa il 35% della copertura del fabbisogno energetico regionale e il coinvolgimento, diretto e nell'indotto, di diverse migliaia di lavoratori. Purtroppo parte del sistema produttivo che vi gravita intorno è stato compromesso, indebolendo le imprese e non valorizzando le potenzialità di una risorsa tanto preziosa. Le aziende si trovano a lavorare in condizioni di costante incertezza: da anni il comparto, ormai prossimo alla scadenza delle attuali concessioni, fronteggia incerte per non dire avverse prospettive normative, e l'assenza di una condivisa strategia di sviluppo della risorsa geotermica e di presidio dell'indotto, ne è testimonianza la stessa assenza di un confronto sistematico e congiunto, tra gli attori istituzionali e le parti sociali, e tra questi e le stesse stazioni appaltanti". (ANSA).