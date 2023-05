120.000 commercialisti in Italia, praticanti in calo (-8,4%)

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Nella nostra Penisola si contano 120.000 iscritti all'Albo dei commercialisti, un numero sostanzialmente stabile, nel 2022, mentre il Registro dei praticanti vede una discesa dei professionisti (-8,4%). Al tempo stesso, si osserva come crescano i componenti della sezione B dell'Albo (esperti contabili), saliti a un ritmo del 9,5%, mentre gli iscritti nella sezione A (commercialisti), scendono dello 0,2%. Lo si legge nella nuova edizione del Rapporto annuale sull'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblicato dalla Fondazione nazionale di ricerca della categoria.

"Dopo il +0,6% dello scorso anno, gli iscritti al Sud diminuiscono ad un tasso dello 0,6%" e, in particolare, nelle Isole il decremento è stato dello 0,5%, mentre nelle regioni dell'Italia meridionale si registra una contrazione del numero leggermente più alta (-0,6%). Meno iscritti, poi, negli Ordini del Nord dello Stivale, dove si assiste ad un rallentamento (dal +1,2% del 2021 al +0,56% del 2022), soprattutto nel Nordovest (dal +1,3% del 2021 al +0,7% del 2022), Nordest cresce con un +0,5% rispetto al +1% del 2021. A guidare la crescita al Settentrione è la Lombardia con il +0,8% (+163 professionisti), calo, invece, dello 0,9% della Puglia.

Per il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, i dati impongono una riflessione, ma si inseriscono "nel ben più drammatico tema demografico generale del nostro Paese, di cui oggi si prende finalmente atto con la dovuta attenzione e con i dovuti toni, ma che è in progressivo peggioramento da almeno una generazione. Non c'è settore economico e professionale maturo, in Italia, al netto di rare e circoscritte eccezioni, in cui non stiano venendo a mancare le braccia e i cervelli che servono per garantire un adeguato ricambio generazionale", ha aggiunto. (ANSA).