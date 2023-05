Roma: Celli, con acquisto case dell'Inps risposte concrete

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Oggi l'Assemblea Capitolina ha espresso parere favorevole alla delibera che autorizza Roma Capitale ad acquisire al patrimonio comunale 199 immobili di proprietà dell'Inps. Una risposta concreta all'emergenza abitativa e la possibilità di garantire il diritto alla casa a tante famiglie in attesa da anni". Così in una nota la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli. "Un grazie all'assessore Tobia Zevi per l'impegno in tale direzione - ha aggiunto - alle forze di maggioranza che hanno approvato questo importante provvedimento e al lavoro della commissione Patrimonio e Politiche abitative presieduta dal collega Yuri Trombetti". (ANSA).