Intesa fra i commercialisti e l'Agenzia dei beni confiscati

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Siglata stamani, a Roma, presso la sede centrale dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati (Anbsc) dal prefetto Bruno Corda che dirige l'organismo e dal presidente del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Elbano De Nuccio, un'intesa triennale, finalizzata a promuovere, sviluppare e coordinare programmi di formazione e di ricerca relativi alla gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Lo si legge in una nota.

"Nella consapevolezza che la gestione dei beni confiscati necessita di figure professionali altamente specializzate, le attività in programma avranno l'obiettivo di favorire lo scambio di informazioni tra le parti per sviluppare il dibattito scientifico e culturale sul tema delle infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale sano dell'economia da parte delle organizzazioni criminali", si precisa.

In questo ambito saranno organizzati incontri seminariali, workshop nonché iniziative di divulgazione scientifica, anche avvalendosi del supporto degli ordini territoriali dei Commercialisti e della Fondazione nazionale dei commercialisti, destinate ai professionisti del settore. Inoltre, tali iniziative vedranno la partecipazione di commercialisti che svolgono le funzioni di amministratori giudiziari e coadiutori insieme al personale dell'Agenzia, promuovendo così uno scambio di informazioni ed esperienze concrete finalizzato al superamento delle comuni criticità, si chiude la nota. (ANSA).