Intesa e Confartigianato, nuove linee di credito per imprese

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Intesa Sanpaolo e Confartigianato Imprese Piemonte hanno siglato un accordo per sostenere le imprese associate attraverso servizi e condizioni economiche volti a favorire un percorso di crescita e di sviluppo del business. Il protocollo sottoscritto da Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte e Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, individua nuovi strumenti non solo finanziari per agevolare i processi di innovazione, di sostenibilità ambientale e di valorizzazione del capitale umano.

La partnership prevede nuove linee di credito per le quali Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 5 miliardi a livello nazionale. Nell'ambito del programma CresciBusiness gli associati a Confartigianato Piemonte potranno beneficiare della gratuità del canone di carta Credit, la carta di credito aziendale che permette di gestire i pagamenti in maniera flessibile e di dilazionare gratuitamente fino a 2 mesi il pagamento delle spese effettuate con la carta.

"Siamo fiduciosi che questo accordo con Intesa Sanpaolo possa aiutare le nostre imprese che stanno investendo sulla competitività e sulla crescita. Ora la priorità è supportare i fabbisogni delle pmi" spiega Felici. "A fine 2022 in Piemonte abbiamo supportato con quasi 540 milioni di euro gli investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi Esg e in circular economy" sottolinea Cappellari. (ANSA).