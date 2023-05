Indice pmi manifatturiero dell'eurozona ai minimi da 35 mesi

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - L'indice pmi manifatturiero Hcob di S&P Global dell'eurozona è sceso ad aprile a 45,8, dal 47,3 di marzo, ai minimi da 35 mesi, ma è risultato migliore della lettura preliminare di 45,5. "L'indice principale ha segnalato il peggioramento più veloce delle condizioni del settore da maggio 2020, durante la prima ondata di misure restrittive da Covid-19", afferma S&P Global, che parla di "forte peggioramento delle condizioni operative" del manifatturiero, "con i volumi della produzione in contrazione per la prima volta da inizio anno" e i nuovi ordini "diminuiti al tasso maggiore in quattro mesi" per effetto dell' "intensificarsi della crisi della domanda".

Sul fronte dei prezzi le aziende "hanno registrato la seconda contrazione mensile consecutiva dei loro costi di acquisto", con il calo delle spese operative "più rapido in quasi tre anni", grazie anche al "miglioramento più veloce delle condizioni della fornitura", con "l'ennesimo accorciamento record dei tempi medi di consegna dei beni", che "ha favorito la riduzione delle pressioni inflazionistiche". (ANSA).