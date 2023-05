Gas, in aprile domanda fiacca e -78,5% import dalla Russia

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Domanda di gas ancora fiacca in tutti i settori di consumo in aprile in Italia. E' quanto emerge dall'ultimo numero di Staffetta Gas. Il livello di riempimento delle scorte a fine mese era del 65,1%, decisamente più alto non solo del valore molto modesto dello scorso anno (37,2%) ma anche degli anni passati (42,9% il 30 aprile 2021, 55,4% lo stesso giorno del 2020). In caduta verticale l'apporto della Russia (-78,5%) all'importazione.

Ad aprile l'Italia ha consumato 4,756,4 milioni di metri cubi, in calo di quasi 500 milioni (-9,1%) sullo stesso mese del 2022 e in flessione di 1,1% anche sulla media del decennio 2013-22, secondo le elaborazioni di Staffetta Quotidiana e Rie sui dati di Snam Rete Gas.

Flessione dell'import meno pronunciata, sostenendo le iniezioni negli stoccaggi: in tutto sono stati importati oltre 300 milioni di metri cubi in meno che nel 2022 (-5,4%) a 5.814,3 milioni di metri cubi (+1,8% invece sulla media del decennio), con la produzione nazionale che limita i danni calando solo di un 8,8% a 230,3 milioni di metri cubi (-45,2% sulla media 2013-22).

Quanto alle iniezioni nette negli stoccaggi, aumentano di un 10,7% (o di circa 120 milioni di metri cubi) a 1.288,1 milioni di metri cubi (-2,5% sulla media decennale).

Guardando alle singole fonti di importazione, si conferma in caduta verticale l'apporto della Russia (-78,5%) a 260 milioni di metri cubi circa, ormai sopra solo alla Libia (-1% a 251 milioni dimetri cubi). Volano l'Algeria, sempre prima fonte con 2.516,9 milioni di metri cubi (+32,6%), e il Gnl a 1.423,9 milioni di metri cubi (+17,6%) grazie a Panigaglia (+172%) e Livorno (+14%, Rovigo invece -3,3%), mentre il Nord Europa frena (-27% a 506 milioni) e l'Azerbaigian flette lievemente (-2,9% a 855 milioni circa). A livello cumulato, nel quadrimestre l'import è diminuito di un 11,1% o di 2,7 miliardi di metri cubi a 21.506,6 milioni (-3,1% sulla media decennale 2013-22) mentre la produzione nazionale è calata di un 6,1% a 956,7 (-45,2% sul decennio). (ANSA).