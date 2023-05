Fisco: Osnato, la riforma sarà determinante per lo sviluppo

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "L'audizione del viceministro Leo ha chiarito ulteriormente come la riforma fiscale del governo Meloni sarà una tessera determinante del mosaico economico-sociale che il centrodestra ha in programma per lo sviluppo della Nazione. Semplificazione, sburocratizzazione, rapporto paritario tra fisco e cittadino, fiducia nelle imprese e soprattutto minore pressione fiscale: questa è la meta che ci siamo prefissati per il futuro degli italiani".

Lo dice Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze alla Camera. (ANSA).