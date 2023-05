Dl lavoro: altri 6 mesi di cigs per ex lavoratori di Alitalia

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - La proroga di altri sei mesi della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria, in scadenza il 31 dicembre 2023 ed estesa fino al 30 giugno 2024: è quanto previsto dall'ultima bozza del decreto lavoro. Si consente inoltre l'attuazione dei programmi formativi cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. (ANSA).