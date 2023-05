Confesercenti, 'bene il taglio cuneo, ora detassare aumenti'

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - L'inflazione energetica pesa su consumi e imprese. Lo afferma la Confesercenti in una nota nella quale si esprime apprezzamento sull'intervento del Governo sul taglio del cuneo contributivo perché aiuterà il recupero del potere d'acquisto dei salari. Occorre fare di più - sottolinea l'associazione - detassando gli aumenti contrattuali.

"Non si deve, sottolinea l'associazione a proposito dell'aumento dei prezzi all'8,3% tendenziale ad aprile, abbassare la guardia: l'inflazione per ora acquisita è pari al 5,4% mentre quella di fondo, al netto dei soli energetici, resta ferma al 6,4%. Livelli ancora preoccupanti, che prefigurano una nuova rilevante erosione del potere d'acquisto delle famiglie, che già hanno registrato 12 miliardi in meno lo scorso anno ed hanno portato a livelli mai visti (5%) la propensione al risparmio".

"L'inflazione energetica - sottolinea Confesercenti - ha pesato e continua ad incidere sul potere d'acquisto delle famiglie e dunque sulla crescita dei consumi. In questo senso, il taglio del cuneo fiscale del Governo contenuto nel decreto lavoro è un intervento certamente positivo, volto a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e la nostra economia in una fase delicata. L'impatto positivo, però, rischia di essere fortemente ridotto da un ritorno all'aumento delle tariffe energetiche. Per questo, riteniamo opportuna e necessaria anche una misura di detassazione dei futuri aumenti contrattuali riferiti ai contratti comparativamente più rappresentativi, per sostenere con più vigore i consumi e quindi, l'occupazione e la crescita del Paese: si genererebbero 2,9 miliardi di consumi aggiuntivi". (ANSA).