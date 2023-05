Confcommercio, 'non c'è allarme inflazione'

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - La ripresa dell'inflazione registrata nel mese di aprile, pur consolidando i timori di un percorso di rientro non privo di ostacoli e non immediato, non va letta con eccessivo allarme.

Lo afferma la Confcommercio in una nota sottolineando che "il dato italiano si inserisce in un contesto europeo in cui il rallentamento delle dinamiche inflazionistiche, seppure avviato, mostra analoghi elementi di difficoltà, con temporanee interruzioni e andamenti non omogenei tra paesi".

"Il permanere di tensioni sul versante energetico, soprattutto per quanto attiene alla componente non regolamentata, sottolinea l'associazione, non deve far trascurare alcuni segnali che portano a guardare con fiducia alla possibilità di tornare, verso la fine dell'anno, su dinamiche dei prezzi al consumo meno espansive".

"E' comunque evidente - conclude la nota - come il prolungamento nel tempo di dinamiche inflazionistiche elevate rappresenta un elemento d'incertezza per le possibilità di consolidare i segnali di recupero dell'economia emersi nel primo trimestre del 2023". (ANSA).