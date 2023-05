Confcommercio E-R, Zanzini nuovo presidente Federazione Moda

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Cambio al vertice della Federazione Moda Italia di Confcommercio dell'Emilia-Romagna.

Giammaria Zanzini è stato eletto nuovo presidente. Già presidente provinciale a Rimini, Zanzini prende il posto del presidente regionale uscente, Marco Cremonini e sarà supportato, nei prossimi 4 anni, dai vicepresidenti Paola Bertelli di Ferrara, Gianluca Brugnoli di Piacenza e Roberto Vignatelli di Forlì-Cesena.

A giudizio del neo-presidente, nel campo del commercio legato alla moda "occorre fare sistema e ritrovare il senso di appartenenza per il bene delle nostre attività, cercando di fare leva sulla sensibilità degli attori politici, per fare intercettare loro i nostri suggerimenti e scongiurare così la perdita di altri negozi di vicinato e dei posti di lavoro correlati. Tenendo bene a mente - conclude in una nota - che il negozio di prossimità non è solamente un luogo per gli acquisti, ma anche un presidio sociale che sostiene il decoro, la coesione e la sicurezza delle nostre città". (ANSA).