Camera commercio e Arpa per la transizione ecologica (2)

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria - prosegue la nota dell'Ente camerale - "il Protocollo di collaborazione firmato questa mattina con l'Arpa è di grande importanza nella strategia di favorire la transizione ecologica delle imprese, con particolare attenzione all'economia circolare. Una strategia che è tra gli obiettivi strategici dell'Ente camerale per il triennio 2023/2025 e che s'inserisce su un terreno già 'arato' con precedenti iniziative, come quello conosciuto come 'il Patto dei sette'".

"L'intesa firmata oggi con l'Arpa - ha spiegato Mencaroni - non vuole essere, non è non sarà una manifestazione di buone intenzioni, ma è densa di contenuti, operatività e progettualità. L'importante è che questa vocazione operativa e progettuale resti viva, perché la transizione ecologica, che significa anche l'innalzamento competitivo delle imprese, nella nostra regione avrà successo se ci sarà uno sforzo convinto e corale. E il momento è questo, anche alla luce della spinta che potrà derivare dalla mole degli investimenti previsti dal Pnrr su questo tema cruciale".

Anche Luca Proietti, direttore di Arpa Umbria, ha ricordato che "il protocollo è figlio di un precedente accordo con l'Ente camerale, che viene allargato, approfondito e innervato con contenuti nuovi. Ed è figlio di precedenti collaborazioni tra varie realtà umbre, tra cui l'Ente camerale e l'Arpa, molto positive sulla transizione ecologica. Ciò per dire che ci attendiamo molto dagli impegni che abbiamo assunto oggi, all'insegna della concretezza operativa. Come Arpa - ha aggiunto - mettiamo in campo tutti i nostri strumenti operativi, a cominciare dalla alla nostra Scuola di alta formazione ambientale, agendo sulla formazione e l'informazione alle imprese e ai cittadini in tema di tematiche ambientali ed economia circolare, collaborando all'individuazione dei processi di interesse regionale". (ANSA).