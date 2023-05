Camera commercio Bz, burocrazia onere per imprese e cittadini

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAG - "Negli ultimi anni la digitalizzazione delle procedure spesso non ha portato all'auspicata semplificazione, ma anzi ha causato un onere aggiuntivo per chi ne fa uso". Lo sottolinea la Camera di commercio di Bolzano che ha istituito l'Osservatorio per la semplificazione amministrativa per cittadine e cittadini con l'obiettivo di raccogliere suggerimenti, proposte e idee sulla sburocratizzazione.

Gran parte dei suggerimenti raccolti dall'Osservatorio riguardano gli oneri burocratici che gravano su imprese e cittadinanza. Ad esempio, spesso gli stessi dati anagrafici devono essere inseriti più volte nei moduli, nonostante siano già noti alle pubbliche amministrazioni.

"Creare delle interfacce tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni, che consentano la condivisione di dati anagrafici, permetterebbe l'estrazione automatica delle generalità e il loro immediato trasferimento ai moduli digitali - osserva Alfred Aberer, segretario generale della Camera di commercio - Ciò comporterebbe un'enorme semplificazione, soprattutto perché i dati anagrafici, secondo il principio 'once only', dovrebbero essere inseriti una sola volta".

La Camera di commercio di Bolzano si impegna a promuovere l'attuazione del principio "once only". L'Osservatorio per la semplificazione amministrativa può essere contattato all'indirizzo e-mail burocrazia@camcom.bz.it oppure consultando direttamente il sito www.camcom.bz.it. (ANSA).