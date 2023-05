Bcc Iccrea, 'nel 2022 la produzione ramo danni sale del 17%'

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Il gruppo Bcc Iccrea ha chiuso il 2022 con una crescita della produzione complessiva nel comparto ramo danni del 17%, raggiungendo la soglia di quasi 200 milioni di euro di premi realizzati (170 milioni nel 2021), "confermandosi tra i primi cinque operatori del mercato della bancassicurazione in Italia".

Lo si legge in una nota del gruppo cooperativo secondo cui sul risultato ha contribuito, per circa il 37%, la produzione delle Bcc sui prodotti protection delle due Compagnie partner, Bcc Assicurazioni e Bcc Vita.

Il risultato finale dei volumi realizzati nel 2022 è stato raggiunto grazie al supporto di Bcc Servizi Assicurativi, l'hub specialistico assicurativo del comparto danni a supporto alle Banche del gruppo.

Il consiglio di amministrazionedi Bcc servizi assicurativi ha inoltre deliberato l'incremento da 5 a 7 del numero dei consiglieri che rimarranno in carica per il prossimo triennio 2023 - 2025 e confermato alla presidenza Amedeo Manzo. (ANSA).