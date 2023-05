Welfare:Rocella,rifinanziati e aumentati fondi per centri estivi

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Nel Consiglio dei Ministri di oggi abbiamo rifinanziato e incrementato di due milioni di euro i fondi per i centri estivi, destinando 60 milioni ai Comuni per mettere a disposizione delle famiglie questo importante strumento". Lo dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

"C'era molta attesa da parte delle amministrazioni comunali e delle famiglie - afferma Roccella - per una misura fondamentale per la socialità dei ragazzi e di grande aiuto per i genitori nel periodo di chiusura delle scuole. Ai tempi della pandemia i centri estivi si sono rivelati preziosi, e nonostante il peso che il caro bollette ha determinato negli ultimi mesi per i conti dello Stato, avevamo a cuore che questa misura fosse rifinanziata e addirittura siamo riusciti ad aumentare le risorse a disposizione. Un segnale importante di concreta vicinanza alle famiglie - conclude la ministra - e di attenzione alla socializzazione dei ragazzi dopo anni di privazione di rapporti umani". (ANSA).