Dl lavoro: Confesercenti, ok sul cuneo,detassare gli aumenti

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Il taglio del cuneo fiscale è un intervento certamente positivo. Continuiamo a ritenere opportuna, però, anche una misura di detassazione dei futuri aumenti contrattuali riferiti ai Ccnl comparativamente più rappresentativi, anche in considerazione del fatto che sono aperti i tavoli negoziali dei Ccnl di Terziario e Turismo, i quali riguardano circa 7 milioni di lavoratori". E' quanto afferma Confesercenti commentando l'approvazione del Dl Lavoro.

"Recepiamo con soddisfazione anche le misure sui contratti a termine - aggiunge la confederazione del commercio e del terziario - ma ci auguriamo una norma chiara ed immediatamente fruibile. Utili le semplificazioni per le assunzioni, che superano alcune difficoltà prodotte dal Decreto Trasparenza nel 2022. Resta però l'incertezza sull'art. 1bis del Decreto Trasparenza che riguarda l'estensione anche alle PMI dei controlli sui sistemi automatizzati e di intelligenza artificiale, nonché le ricadute pratiche delle incertezze interpretative sulle molte assunzioni già effettuate e sulla necessità di mettere in sicurezza il periodo transitorio onde evitare sanzioni alle imprese". (ANSA).