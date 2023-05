Da Cig a controlli, ok del Cdm anche al ddl Lavoro

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Il potenziamento dell'attività di accertamento degli obblighi contributivi e un contemporaneo dilazionamento della rate per i debiti contributivi, la sospensione della Cig solo per le giornate di lavoro effettuate, modifiche in materia di assunzioni con il contratto di apprendistato 'in regime di somministrazione', contributi per le assunzioni alle persone con disabilità, norme per le ricongiunzioni ai fini previdenziali ma anche finanziamenti per incrementare le capacità operative dei servizi sociali comuni finalizzate all'attuazione del Leps (i livelli esseziali delle prestazioni sociali) e degli interventi del Pnrr. Sono queste alcune delle norme contenute nel disegno di legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri insieme al decreto Lavoro che riduce il cuneo fiscale e modifica il reddito di cittadinanza. Le misure sono illustrate nel comunicato diffuso al termine della riunione dalla presidenza del Consiglio. (ANSA).