Confesercenti, nel dl lavoro pensare a voucher e job sharing

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Nel Dl Lavoro pensare pure alla reintroduzione di voucher e job sharing semplificato. Serve rafforzare le politiche attive e di formazione: quasi un'impresa su due non trova candidati con preparazione adeguata". Lo chiede Confesercenti, sottolineando, sulla base di un sondaggio realizzato con Swg in occasione del Primo Maggio, come continui "l'emergenza lavoro nel commercio e nel turismo".

"Il 36% delle imprese - si spiega - segnala di avere avuto quest'anno difficoltà a reperire personale. Difficoltà che, in molti casi, non sono state ancora superate e che rischiano di causare un 'buco' nella stagione estiva ormai alle porte, per la quale saranno necessari fino a 100mila lavoratori in più". A frenare il lavoro nei due comparti "è anche la carenza di candidati, fattore indicato dal 28% delle attività con difficoltà di reperimento. Una carenza che le imprese attribuiscono alla visione della stagionalità come precarietà (61% delle risposte). Ma, soprattutto sui giovani, pesa l'impegno nei giorni festivi e prefestivi (60%) e l'idea che nel commercio e nel turismo ci sia poca possibilità di crescita professionale ed economica (55%). A rendere difficile il reperimento di addetti, però, è soprattutto il 'mismatch', ovvero il disallineamento tra offerta e domanda di lavoro".

