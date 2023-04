Tridico, 'dai migranti 11 miliardi l'anno per le pensioni'

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "I migranti contribuiscono alla sostenibilità del sistema, perché sono prevalentemente lavoratori attivi. Oggi contribuiscono per circa 11 miliardi alla spesa pensionistica. E allo stesso tempo usufruiscono di prestazioni pensionistiche per circa 1,2 miliardi l'anno e prestazioni non pensionistiche per circa 3,3 miliardi l'anno.

Quindi c'è un attivo a favore dell'Italia di 6-7 miliardi l'anno. Il loro contributo nel sistema è certamente positivo".

Lo rimarca il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ad Omnibus su La7. (ANSA).