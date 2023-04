Pnrr: Confindustria, 'cruciale l'implementazione del piano'

(ANSA) - ROMA, 29 APR - E' "cruciale l'implementazione del Pnrr, per sostenere gli investimenti, in particolare quelli in tecnologie digitali e per l'efficienza energetica, e per alzare finalmente il potenziale di crescita dell'economia italiana nei prossimi anni". Lo sottolinea il Centro studi di Confindustria, evidenziando che gli investimenti fissi in Italia sono frenati soprattutto dalla carenza di risorse delle imprese e dai tassi elevati per il credito.

"Non vi sono nei bilanci delle imprese italiane risorse facilmente utilizzabili per finanziare nuovi investimenti fissi.

In positivo, può però agire la crescita attesa per gli investimenti in fabbricati non residenziali e in macchinari e attrezzature legata alla spesa delle risorse previste dal Pnrr e dagli altri fondi europei", indica il Csc. (ANSA).