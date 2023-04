Lavoro: Bonaccini, l'Istat certifica l'efficacia dell'E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - "La fotografia scattata dall'Istat con il rapporto Bes è la cartina di tornasole dell'efficacia delle politiche regionali in un mercato del lavoro che è praticamente tornato a livelli pre-pandemia: da quelle su occupazione e formazione, soprattutto sulle nuove professioni, fino alle politiche industriali e di sostegno alle imprese che assumono, investono su innovazione e internazionalizzazione". Lo sostengono il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore allo sviluppo economico Vincenzo Colla.

Il riferimento è alle tendenze registrate in Emilia-Romagna da "Benessere equo e solidale edizione 2023 (Bes)", rapporto elaborato da Istat su dati 2022, che offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali a livello nazionale e regionale. Su numerosi dei 132 indicatori presi in esame, l'Emilia-Romagna si colloca al vertice rispetto alla media italiana e rispetto a regioni del nord quali Veneto, Lombardia, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Restano invece alcune criticità da superare sul tema lavoro, col tema buona occupazione che la Regione conferma come una priorità.

In Emilia-Romagna cresce l'occupazione, anche quella femminile tra donne con o senza figli, e continua a diminuire la disoccupazione. Prosegue la riduzione della dispersione scolastica tra i più giovani ma, soprattutto, cala l'incidenza dei i cosiddetti Neet, ovvero 15-29enni che non lavorano, non studiano e non sono impegnati in percorsi di formazione, raggiungendo uno dei livelli più bassi in Italia. E sale, dopo alcuni anni di flessione, la partecipazione dei bambini ai servizi educativi per la prima infanzia.

"Abbiamo scelto la coesione sociale e il rafforzamento del tessuto economico e dei saperi - proseguono Bonaccini e Colla - attraverso misure inserite in una visione strategica e unitaria della programmazione dei Fondi europei, nazionali e regionali, che ha come riferimento il Patto per il Lavoro e per il Clima siglato con tutte le parti sociali e obiettivi condivisi: crescita sostenibile, lavoro di qualità, la lotta alle disuguaglianze sociali, territoriali e di genere. E c'è una consapevolezza comune: taglio della precarietà e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro sono i traguardi che vogliamo raggiungere insieme all'intero sistema regionale". (ANSA).