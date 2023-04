Kiev all'ambasciata polacca, blocco import 'inaccettabile'

(ANSA) - KIEV, APR 29 - Il ministero degli Esteri ucraino ha presentato all'ambasciata polacca e alla delegazione dell'Ue nel Paese note sulla "inaccettabile" situazione delle restrizioni all'import di prodotti agricoli ucraini. Kiev sottolinea che "esistono tutte le basi giuridiche per la ripresa immediata delle esportazioni di prodotti agricoli ucraini verso Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria" ed "esorta i partner a trovare una soluzione equilibrata basata sulla legislazione Ue, sull'accordo di associazione Ue-Ucraina e nello spirito di solidarietà".

"Ieri, all'ambasciata della Repubblica di Polonia in Ucraina e all'ambasciata dell'Ue in Ucraina sono state trasferite le note del ministero degli Esteri dell'Ucraina sulla situazione categoricamente inaccettabile delle restrizioni commerciali alle importazioni di prodotti agricoli ucraini", ha riferito il portavoce del ministero ucraino, Oleg Nikolenko, in un messaggio su Facebook. "Tali restrizioni, per qualsiasi ragione, non sono in linea con l'accordo di associazione Ucraina-Ue e con i principi e le norme del mercato unico dell'Ue. Esistono tutte le basi giuridiche per la ripresa immediata delle esportazioni di prodotti agricoli ucraini verso Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria, nonché per il proseguimento delle esportazioni verso altri Stati membri dell'Ue e, in generale, il transito ininterrotto di tutti i prodotti ucraini verso altri Paesi, sia all'interno che all'interno al di fuori dell'Ue", continua il post del portavoce. Il ministero degli Esteri dell'Ucraina ha esortato i partner a trovare una soluzione equilibrata basata sulla legislazione Ue, sull'accordo di associazione e nello spirito di solidarietà. Questo è l'unico modo per contrastare insieme con successo la guerra aggressiva russa su larga scala contro l'Ucraina e già ora rafforzare il mercato dell'Ue, di cui l'Ucraina diventerà parte", conclude il messaggio. (ANSA).