Istat: Castellone (M5s),prezzi su,soluzione è salario minimo

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "I prezzi aumentano mentre i salari restano fermi. L'unica soluzione è il salario minimo legale ma solo noi del M5S lo vogliamo davvero". Lo afferma la vicepresidente del Senato ed esponente pentastellata Maria Domenica Castellone commentando i dati ISTAT che certificano come nel primo trimestre del 2023 i prezzi siano cresciuti di sette punti percentuali rispetto ai salari. "I lavoratori continuano a perdere potere d'acquisto e questo chiaramente produce anche uno stallo economico", prosegue Castellone.

"L'unica vera forma di tutela del potere di acquisto dei lavoratori è il salario minimo, e questo dovrebbe essere davvero garantito, e non più utilizzato come strumento di propaganda" conclude l'esponente pentastellata. (ANSA).