Confindustria, 'venti favorevoli sull'economia italiana' (2)

(ANSA) - ROMA, 29 APR - I consumi sono dunque penalizzati dal precedente balzo dei prezzi: nel quarto trimestre 2022 la loro impennata ha eroso il reddito delle famiglie (-3,7% reale), sottolinea il Csc, e ne è derivato un calo dei consumi (-1,6%), in particolare alimentari (-5,3%).

Continua intanto a crescere l'export italiano, che resta in espansione a inizio 2023 (+0,5% a febbraio; +0,6% acquisito nel primo trimestre). Mentre i tassi restano alti e in salita. Il costo del credito per le imprese italiane, prosegue il Centro studi di Confindustria, è salito a 3,55% a febbraio (da 1,18% a fine 2021) e a marzo la quota di imprese industriali che ottiene credito solo a condizioni più onerose è al 44,3% (da 7,3%).

A livello internazionale, l'Eurozona è in rallentamento: nel primo trimestre la dinamica del Pil è stata "deludente" (+0,1% da +0,2%). Gli Usa sono meno brillanti: la Fed ha rivisto al ribasso le previsioni sul Pil nel 2023 (da +0,5% a +0,4%) e nel 2024 (da +1,6% a +1,2%); i dati hanno poi mostrato un rallentamento superiore alle attese nel primo trimestre (+0,3%, da +0,6% nel quarto trimestre 2022). Mentre frena la Cina e accelera l'India. (ANSA).